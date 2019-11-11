Про медреформу Супрун зняли фільм "Діагноз"
Про це колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом трьох років нашої роботи в Міністерстві охорони здоров’я команда документалістів Babylon'13 фіксувала процес докорінної трансформації медицини, роботу нашої команди та людей, які разом з нами втілювали зміни. І вже згодом про це вийде повнометражний документальний фільм "Діагноз"", - повідомила Супрун.
Як зазначається в описі трейлера стрічки на YouTube, документаліcти слідкували за роботою команди Супрун із 2016 року. Вони разом із командою міністерства побували в різних регіонах країни, відвідали медичні заклади, фільмували зустрічі з медичними працівниками, управлінцями, пацієнтами, спілкувалися з ключовими гравцями команди, представниками пацієнтських організацій та пацієнтами.
Як повідомлялося, Супрун очолювала МОЗ із серпня 2016 року до серпня 2019 року. Вона запустила медичну реформу, успішно провела її першу хвилю, підготувала другу.