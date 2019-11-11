Про медреформу Супрун зняли фільм "Діагноз"

Неформальне кінооб'єднання Babylon'13, яке спеціалізується на короткометражному та документальному кіно, зняло документальну стрічку про роботу команди Уляни Супрун з реформування системи охорони здоров'я.

Про це колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом трьох років нашої роботи в Міністерстві охорони здоров’я команда документалістів Babylon'13 фіксувала процес докорінної трансформації медицини, роботу нашої команди та людей, які разом з нами втілювали зміни. І вже згодом про це вийде повнометражний документальний фільм "Діагноз"", - повідомила Супрун.

Як зазначається в описі трейлера стрічки на YouTube, документаліcти слідкували за роботою команди Супрун із 2016 року. Вони разом із командою міністерства побували в різних регіонах країни, відвідали медичні заклади, фільмували зустрічі з медичними працівниками, управлінцями, пацієнтами, спілкувалися з ключовими гравцями команди, представниками пацієнтських організацій та пацієнтами.

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Як повідомлялося, Супрун очолювала МОЗ із серпня 2016 року до серпня 2019 року. Вона запустила медичну реформу, успішно провела її першу хвилю, підготувала другу.