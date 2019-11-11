На виставці у Відні представили “веганські” книги з трави

Під час міжнародної виставки-ярмарку Buch Wien, яка проходила 6-10 листопада в столиці Австрії, німецька фірма Matabooks презентувала "веганські", "екологічно-дружні" книги та записники, надруковані на трав’яному папері та з використанням біофарб.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Ми виготовляємо веганські, екологічно-дружні, біорозкладні книги. Робимо романи для дітей та підлітків, різноманітні записники, які виготовляються з трав’яного паперу", - заявила співробітниця Matabooks Франціска Мар.

“Веганські” книги з трави на Buch Wien. Фото: Василь Короткий/Укрінформ

За її словами, виготовлені книги - "кліматично-нейтральні, з використанням біофарб при друку та екологічного паперу".

Водночас, додала Франціска, визначення “веганська" книга в жодному випадку не означає, що вона якимось чином їстівна: просто при її виробництві не були використані речовини тваринного походження - ні в клею, ні в фарбах, ні в обкладинці.

Видавництво відмовилося від використання таких речовин в промислових клеях, як поліуретан, термоклей та ізопропанол. Також закладки та гумові стрічки в записниках не містять поліестеру та хімічних фарб, а зроблені з бавовни та каучуку.

“Matabooks - це перше видавництво, яке використовує трав’яний папір для виготовлення книг. Наш перший молодіжний роман “Das Flüstern der Rebellion” був першим романом у світі, надрукованим на трав’яному папері", - зазначила вона.

Як сировина використовується трава, яку збираються у Швабських Альпах, висушують на сонці і потім перероблять на папір. Вироблений таким чином папір також легко підлягає компостуванню, тож використані ресурси повертаються назад в землю.

При цьому трава збирається не далі, ніж 100 км від паперової фабрики, що означає короткий транспортний шлях, а отже, і скорочення викидів вуглекислого газу від вантажівок, а під час виробництва паперу з дерев шлях інколи становить тисячі кілометрів, перш ніж деревина потрапить на фабрику.

Базована у Дрездені компанія з виготовленням “веганських” книг з трав’яного паперу ставить за мету зробити свій внесок у захист тварин, навколишнього середовища та клімату. Поки що випустили дві дитячі книги, два молодіжних романи, різноманітні записники, щоденники, листівки.

При цьому коштують такі книги не набагато дорожче за традиційні: на виставці-ярмарку у Відні усі охочі могли купити записник за 12 євро, красиво оформлений щоденник за 15 євро чи ж дитячу книгу за 14-18 євро, або ж молодіжний роман за 16-26 євро.