Майстриня з Рівного вишила вручну "Євангеліє від Матвія"

Вишиту книгу-фоліант – Євангеліє від святого Матвія привезла у Київ до Дня української писемності майстриня з Рівного Олена Медведєва.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Будинку-музею Тараса Шевченка в Києві, де 7 листопада презентували унікальну книгу.

«До Дня української писемності та мови провели імпрезу «Споконвіку було слово». Відбулося встановлення рекорду України. Першу вишиту книгу-фоліант в Україні - Євангеліє від св. Матвія - демонструвала майстриня народної творчості з Рівного, письменниця Олена Медведєва», - йдеться у повідомленні.

Найбільша вишита книга-фоліант ручної роботи / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Авторка створила понад два десятки артбуків - мереживних, різьблених, вишитих, солом’яних, шкіряних, бурштинових тощо.

Крім того, майстриня показала чотири вишиті Євангелія, а також унікального мініатюрного «Кобзаря».

Як повідомляло агентство, член Національної спілки письменників України, майстер народної творчості Олена Медведєва з Рівного вишила повні тексти «Євангелія від Івана», «Євангелія від Марка», «Євангелія від Луки», «Євангелія від Матвія», розмір сторінок яких 60х42 см. Кожна книга має палітурки, обтягнуті шкірою і зберігаються у спеціальному дерев’яному футлярі, оздобленому художньою різьбою.

Раніше Олена вишила «Кобзаря» Тараса Шевченка 1840 року видання (формат 36, 5х26 см), збірки поезій (розмір 60х42 см) Івана Франка «Народна пісня», Ліни Костенко «Я мальву поцілую у щоку», Адама Міцкевича «Ода молодості».

Олена Медведєва створила також серію «Креативна книга», де тексти теж вишиті.