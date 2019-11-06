У Мукачеві зацвіла “осіння” сакура

Одне із дерев сакури у центрі міста Мукачева щороку розцвітає в листопаді. Цьогоріч осіннє цвітіння також не забарилося.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив гід Максим Адаменко.

“У Мукачеві традиційно у листопаді зацвіла “скажена сакура” - це дерево щороку частково розцвітає восени. Весною вона також зацвітає однією із перших з-поміж сакур у місті,” - сказав Максим Адаменко.

Сакура зацвіла в Мукачеві / Фото Максима Адаменка

Ця росте на одній із центральних площ у місті — Федорова. На цьому тижні гілки дерева з пожовклим листям де-не-де вкрилися рожевими квітками.

Читайте також: На Синевирі туристи знищують унікальну скульптуру

“Дехто із дослідників пояснює це цвітіння тим, що начебто сакура росте над теплотрасою, але це гіпотеза. Таку аномальну властивість мають іще кілька дерев у місті, які ростуть в інших, нетуристичних, районах і тому не такі примітні. Біологи кажуть, що насправді цвітіння двічі на рік виснажує дерево,” - каже Адаменко.

Ця сакура є улюбленицею і у туристів, і у містян: майже усі викладають в соцмережі світлини з рожевими квітками на фоні жовтого листя.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Мукачеві на Закарпатті росте найдовша алея сакур — 1, 3 км. по вулиці Ужгородській. Тут висаджено 252 сакури.