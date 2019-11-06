6 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні ікони “Всіх скорботних радість”; у кого найтемніші очі, скільки коштує карась, та чому насправді МВФ відтерміновує надання траншу.

За церковним календарем сьогодні святої мучениці Синклітікії Негранської, а також ікони «Всіх скорботних Радість». Свята Синклітікія разом зі своїми двома доньками жила в VІ столітті та постраждала за Христову віру від Аравійського царя Дунаана.

На Синклітікії в давнину молодиці остерігалися голосно сміятися, тим більш реготати, боячись, що малі діти можуть заслабнути на голову. А ще з цього періоду риба починала залягати у глибоководні ями на зимівлю. До речі, в Україні з 1 листопада заборонено виловлювати рибу в зимувальних ямах. За кожного карася доведеться віддати 17 гривень, а за судака — 510.

Стосовно ікони «Всіх скорботних Радість», то цьому образу Бородиці молилися всі, хто перебував у великій життєвій скруті та нужді. Один із древніх списків цієї чудотворної ікони знаходиться нині в Києво-Печерській лаврі. Від цього дня настають найтемніші ночі року, які триватимуть аж до Спиридона Сонцеворота – 25 грудня. “Очі у листопада — найтемніші”, казали у давнину.

Іменинники нині Вікторія, Олексій, Афанасій.

10-11 дні, Місяць у Рибах. Меркурій з 31 жовтня до 20 листопада візуально рухається ретроградно. Подібних періодів за рік трапляється не менше трьох. Ретроградний Меркурій начебто “повертає” нас у нещодавнє минуле, примушуючи заново проживати не до кінця пережиті життєві сценарії. Тож “випадкові” зустрічі можуть бути зовсім не випадковими, щось загубиться, а щось знайдеться, хтось піде, а хтось навпаки — повернеться. Сьогодні і завтра все відбуватиметься на тлі великої емоційної вразливості, втім зауважте, що за зростаючого Місяця, навіть гостра суперечка не матиме розвитку чи якихось катастрофічних наслідків. До речі: знаєте, чому МВФ відтерміновує надання Україні чергового траншу? Саме через ретроградний Меркурій...

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 – -13,4, а найтеплішим у 1930 – +15,2.