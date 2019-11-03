3 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Іларіона Великого; скільки залишилося до санного шляху і чи варто жорстко планувати нинішній день

За церковним календарем нині преподобного Іларіона Великого – знаного християнського ченця і аскета, послідовника преподобного Антонія Великого. Іларіон був фундатором чернецтва на теренах Палестини. Він багато подорожував, обійшов пішки мало не весь Близький Схід, Єгипет, а останні дні свого життя провів на Кіпрі. Силою молитви святий лікував невиліковно хворих, зцілював душі стражденних, виганяв бісів.

О цій порі було зазвичай холодно, йшли дощі, або й взагалі перший сніг випадав. Щоби уберегти домівку від морозу, українські селяни утеплювали знадвору стіни хатів, обкладаючи їх снопами комишу, а згодом, коли з’явилася кукурудза — кукурудзинням. Люди сиділи переважно по домівках, займалися хатніми справами, поралися біля худоби. А ще – справляли весілля, збиралися на вечорниці. Передбачали: «Яка погода в листопаді, така і в квітні». «Бурхливий листопад – на сувору зиму». Коли ж цього дня випадав перший сніг, то до санного шляху залишалося рівно півтора місяця.

З іменинами вітайте Іларіона, Аркадія, Анатолія.

7-8 місячні дні, свята неділенька. Місяць від стриманого Козерога перейде до компанійського Водолія. Ближче до вечора у декого прокинеться бажання потусити і добряче розважитись. Не варто сьогоднішній день жорстко планувати; проживіть його спонтанно, як Бог дасть. На певну несподівану подію, яка, цілком імовірно, може сьогодні з вами трапитися, зверніть особливу увагу — вона може стати, якщо й не доленосною, то вельми важливою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 – -12,7 а найтеплішим у 1984 – +16,6.