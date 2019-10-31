Університет імені Шевченка святкує 185-річчя

Київський національний університет імені Тараса Шевченка святкує 185-річний ювілей з дня створення.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ВНЗ у Facebook.

"Сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка приймає вітання зі 185-річчям!", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із нагоди 185-річчя в стінах університету впродовж тижня з 28 жовтня проходять урочисті заходи та прийоми закордонних делегацій.

"Одними з перших привітати освітній заклад прибула делегація освітян із Республіки Польщі, зокрема радо й охоче пошанували КНУ-ювіляра представники Університету імені Адама Міцкевича та Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської", - відмітили у пресслужбі навчального закладу.

Як повідомлялось, 28 липня 1834 року відбулося урочисте відкриття Київського університету імені Тараса Шевченка. Перші заняття розпочалися 28 серпня того ж року - тоді в університеті навчалося 62 студенти.

Початково університет отримав назву Київський Імператорський університет святого Володимира. Століття потому, 9 березня 1939 року, на честь святкування 125-річчя з дня народження Тараса Шевченка, перед будівлею університету, на місці пам'ятника Миколі І, було відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Тоді ж Київському університету та парку перед університетом було присвоєно ім'я Тараса Шевченка.

21 квітня 1994 року указом Президента України Київському університету було надано статус "національного".