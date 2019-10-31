Українців попереджають про “підступність” грибів

Міністерство охорони здоров'я нагадало правила, які допоможуть уникнути отруєння грибами, та правила першої допомоги при такому отруєнні.

Поради МОЗ оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Лише 500 грибів, які ростуть в Україні вважають їстівними. Інші можуть вправно маскуватись під їстівні, як опеньок несправжній чи печериця отруйна. Тому МОЗ України нагадує про правила, які допоможуть уникнути отруєння: готуйте гриби не пізніше одного дня після їх збору; не збирайте занадто молоді чи старі гриби, їх легко сплутати з отруйними; не купуйте грибів на стихійних ринках; не куштуйте сирих грибів; не збирайте гриби поблизу доріг чи виробництва", - радять у міністерстві.

Також в МОЗ наголошують, що гриби не можна вживати вагітним, дітям до 12 років та людям похилого віку.

Перші симптоми отруєння грибами можуть виникнути через 30 хв. після вживання. Це нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея.

Серед інших ознак отруєння: запаморочення; підвищення температури тіла; зниження пульсу; задуха; судоми; відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги); поява галюцинацій та марення.

До приїзду бригади екстреної медичної допомоги, для полегшення стану хворого, варто: промити шлунок великою кількістю води; випити препарати, які поглинають токсини (адсорбенти); ні в якому разі не вживати алкоголь та молочні продукти, щоб не погіршити ситуацію; їжа та алкоголь можуть пришвидшити всмоктування токсинів; намагатися багато не рухатись.

Симптоми можуть з'явитися навіть через декілька днів після вживання грибів.

При перших проявах ознак отруєння потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу допомогу за номером 103.