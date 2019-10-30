У Ніжині проходить фестиваль імені Заньковецької — вистави збирають аншлаги

Вистави XV Міжнародного театрального фестивалю жіночої творчості імені Марії Заньковецької, який цими днями проходить у Ніжині Чернігівської області, збирають аншлаги.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила помічник генерального директора-художнього керівника Ніжинського академічного українського драмтеатру ім. М. Коцюбинського зі зв’язків з громадськістю Оксана Кравченко.

"Квитки на вистави фестивалю були продані відразу, як їх запустили у продаж, буквально за три дні. І зараз усі вистави проходять з аншлагами", - сказала вона.

За словами речниці, фестиваль розпочався 27 жовтня, триватиме до 5 листопада і зараз набирає обертів. На участь у ньому було подано 36 заявок у вигляді записаних на відео вистав, із яких художня рада відібрала 10.

Відтак, до мистецького свята, присвяченого 165-річчю від дня народження великої української актриси Марії Заньковецької, долучились творчі колективи з Києва, Кропивницького, Білої Церкви, Сум, Львова, Чернігова та Чернівців, а також білоруських міст Гомеля та Мозиря. Одна з вистав зарубіжних гостей звучатиме білоруською.

У репертуарі 15-го фестивалю є драми, комедії, музкомедії, пантоміма від київського пластично-візуального театру і навіть "кухонний бойовик" від гомельських митців, але у всіх виставах головною є роль саме жіночого плану і виконується виключно актрисою-жінкою. За кращий жіночий образ на сцені традиційно буде присуджено премію ім. М. Заньковецької.

Кравченко додала, що за 15 років існування цього унікального і єдиного в Європі театрального фестивалю жіночої творчості вибагливий ніжинський глядач переглянув 161 виставу митців із 9 країн світу, а театр відвідало понад 30 тис. людей.

Фото: mynizhyn.com