Помер радянський дисидент Володимир Буковський

«Володимир Костянтинович Буковський, колись названий The New York Times "героєм майже легендарного масштабу в радянському дисидентському русі“, помер від зупинки серця в лікарні Адденбрукс в Кембриджі 27 жовтня 2019 року в 21:46 за грінвічським часом. Йому було 76. В останні роки стан його здоров'я погіршився», — йдеться в повідомленні.

Буковський народився в 1942 році в місті Белебей в Башкирії, де його сім'я перебувала в евакуації. Після повернення до Москви він став одним з активних учасників дисидентського руху — організовував регулярні зібрання молоді біля пам'ятника Маяковському, а також поширював заборонену літературу.

Буковського кілька разів заарештовували і відправляли на примусове лікування. В цілому він провів в ув'язненні 12 років. Буковський здобув популярність як автор документальних викриттів про існування в СРСР так званої "каральної психіатрії" — постановці дисидентам медичних діагнозів за політичними мотивами.

У 1976 році СРСР обміняв Буковського на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана. Після цього Буковський оселився в Кембриджі, де продовжив писати про політичні переслідування в СРСР, а також став одним з організаторів кампанії бойкоту на Заході московської Олімпіади 1980 року.

Буковський також був один із найбільш непримиренних критиків Кремля і особисто президента Володимира Путіна. З цим пов'язують те, що в квітні 2015 року Королівська прокуратура Великої Британії висунула щодо Буковського звинувачення у створенні і зберіганні дитячої порнографії. На знак протесту він оголосив голодування. У 2018 році справу проти Буковського було припинено у зв'язку з поганим станом здоров'я обвинуваченого. Письменник відкидав всі звинувачення на свою адресу, називав це провокацією.