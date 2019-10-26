Менше кави та гаджетів: як уникнути стресу від переходу на “зимовий” час

В останню неділю жовтня в Україні переведуть стрілку годинника на одну годину назад. Таку зміну роблять для того, щоб люди отримували якомога більше денного світла у період, коли день стає коротшим, а ніч довшою.

Водночас така зміна режиму може викликати стрес для організму, нагадує "24 канал".

Сонячне світло є одним з факторів, який керує біологічними процесами в організмі. Саме тому його кількість має бути сталою, а коли відбувається зрушення – це може мати певні негативні наслідки для здоров’я. Серед них: порушення сну та роботи серцево-судинної системи, погіршення емоційного стану, збільшення кількості нещасних випадків.

Найвразливішими до зміни часу є люди із серцево-судинними захворюваннями. У них зростає ймовірність інфаркту.

Як зменшити шкоду від переведення годинника:

Прогулянки. Сонячне світло у цей період є надважливим.

Не плануйте. Дайте тілу звикнути до зміни біоритмів і відкладіть важливі справи на потім.

Перед сном добре провітрюйте спальню та влаштуйте собі розслаблюючі процедури – прийміть теплу ванну, випийте трав’яного чаю.

Не користуйтеся гаджетами за годину до сну.

Регулюйте яскравість світла у кімнаті, поступово зменшуючи освітлення з наближенням вечора.

Напередодні переведення стрілок годинника менше вживайте жирної їжі, алкоголю, міцної кави та чаю, натомість більше - води. І загалом здорова їжа допоможе зменшити негативний вплив на організм.

Спіть. Налагодьте свій режим, щоб спати не менше, ніж 7-8 годин.

Якщо ви після кількох днів після переведення годинника почуваєтеся втомленими – зверніться до лікаря.