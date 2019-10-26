Менше кави та гаджетів: як уникнути стресу від переходу на “зимовий” час
Водночас така зміна режиму може викликати стрес для організму, нагадує "24 канал".
Сонячне світло є одним з факторів, який керує біологічними процесами в організмі. Саме тому його кількість має бути сталою, а коли відбувається зрушення – це може мати певні негативні наслідки для здоров’я. Серед них: порушення сну та роботи серцево-судинної системи, погіршення емоційного стану, збільшення кількості нещасних випадків.
Найвразливішими до зміни часу є люди із серцево-судинними захворюваннями. У них зростає ймовірність інфаркту.
Як зменшити шкоду від переведення годинника:
Прогулянки. Сонячне світло у цей період є надважливим.
Не плануйте. Дайте тілу звикнути до зміни біоритмів і відкладіть важливі справи на потім.
Перед сном добре провітрюйте спальню та влаштуйте собі розслаблюючі процедури – прийміть теплу ванну, випийте трав’яного чаю.
Не користуйтеся гаджетами за годину до сну.
Регулюйте яскравість світла у кімнаті, поступово зменшуючи освітлення з наближенням вечора.
Напередодні переведення стрілок годинника менше вживайте жирної їжі, алкоголю, міцної кави та чаю, натомість більше - води. І загалом здорова їжа допоможе зменшити негативний вплив на організм.
Спіть. Налагодьте свій режим, щоб спати не менше, ніж 7-8 годин.
Якщо ви після кількох днів після переведення годинника почуваєтеся втомленими – зверніться до лікаря.