28 жовтня: народний календар і астровісник

Чим дивуватиме осінній Єфим, що сьогодні можна, а що — зась і про майбутні метаморфози

“Подорожуючи морем, — писав Джозеф Конрад, — можна заслужити відпущення гріхів і спасіння безсмертної душі, згадати, що колись усі ми були богами”. Звісно, це не аксіома, а лише хистке припущення, але, погодьтеся, яке ж красиве!

Церква цього дня вшановує преподобного Євфимія Нового, Солунського, якого в народі називали Єфимом-осіннім і навіть «болотяним». «Розкисли дороги – застрягли в Єфима ноги», — казали українці. Або: «Як зачнеться на Єфимку моква, то аж до морозів трива». На Єфима до обіду бажано було не позіхати, а після обіду — ні на кого ображатися. До речі, про образу: коли один чоловік образив Будду, той запитав його: “Якщо хтось простягає тобі подарунок, а ти його не береш, то в чиїх руках він залишиться?” Чоловік відповів: “У руках того, хто хотів подарувати”. І Будда сказав: “Так ось, якщо я не приймаю твої злостиві слова, вони залишаються при тобі!” Тож позіхайте, на здоров’я, але ні на кого не ображайтеся.

День ангела нині у Єфима, Дмитра, Афанасія.

Місяць оновиться о 6:39 у Скорпіоні на тлі стаціонарного Меркурія в Скорпіоні, опозиції до загадкового Урану, а також суперечливого протистояння Марса до Сатурна. Все це лише посилюватиме характер змін і оновлень, що очікуватимуть на нас найближчим часом. Розпочинається місяць метаморфоз і трансформацій, період глибокого занурення в кризові стани і складні проблемні ситуації. Варто очікувати різких та несподіваних поворотів, порушення статус-кво і попередньої стабільності. У будь-якому випадку доведеться виходити за межі комфортності та звичності, приймати, хочемо того чи ні, виклик. Дні з 23 жовтня по 1-2 листопада потребують підвищеної уваги і обачності будь-де і будь з ким. Екстатичної ночі та просвітленого дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 – -9,2, а найтеплішим у 1948 – +19,9.