26 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Іверської ікони Богородиці; хто кого перехолодить, бережіть зір і що не варто порушувати

Цього дня вшановують Іверську ікону Божої Матері, яку ще називають Вратарницею. Ікона вважається чудотворною. За легендою її автором був євангеліст Лука, а оригінал образа зберігається в Іверському монастирі на горі Афон у Греції. Існує легенда, щодо обретіння ікони. Якось одна мешканка Нікеї, прагнучи врятувати святий лик від сплюндрування іконоборцями, опустила ікону в море, де вона й перебувала впродовж двох століть. В ХІ столітті ченці Іверського монастиря на Афоні побачили серед водної гладі величезний вогняний стовп, на якому перебував образ Богородиці. Святий преподобний Гавриїл Святогорець за вказівкою Пречистої Діви пішов по воді до ікони і приніс її у монастир. Але на ранок ченці побачили, що ікона Богородиці перебуває над воротами святої обителі. Так повторювалося декілька разів, аж поки ченці не залишили ікону там, де вона сама забажала бути. Відтоді вона називається Вратарницею.

До святої ікони Іверської Божої Матері звертаються під час сильної скорботи, цю ікону вішають при вході в оселю. Прикмети на сьогодні такі: «Розкукурікалися півні – до теплого гожого тижня; не піють — до холодного»; «Вовча ягода перед дощем особливо пахне». А ще наші пращури казали: «Жовтень хоч і холодний, але листопад і його перехолодить».

Вітайте з іменинами Злату, Веніаміна, Микиту.

28 місячний день. Взаємодія між окремими людьми, суспільством у цілому й бюрократичною системою цими днями буде вкрай розбалансованою. Можливі протестні акції: як у глобальному масштабі, так і в локальному — наприклад у сім’ї. Втім енергетика дня світла і чиста. В жодному разі не можна порушувати її своїми грубими необачними діями. Сни можуть бути віщими, нести якісь важливі смисли. Енергетичний центр дня — очі. Камінь дня — небесно-блакитний аквамарин. Аквамарин стабілізує емоційне тло, заспокійливо вливає на нервову систему. Шабат шалом !

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1926 – -5,1 а найтеплішим у 1945 – +19,5.