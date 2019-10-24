Вийшов тизер української комедії про нестандартні методи боротьби із сепаратизмом

В кінотеатрі “Жовтень” презентували тизер авантюрної комедії “У справу втручається Остап Гуляй”.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Задум картини у мене з’явився ще у студентські роки. Я любив відпочивати у Криму і вже тоді відчував певну напругу на півострові. З’явилась ідея написати сценарій, у якому в Криму зріє заколот, але на заваді терористам стає звичайний київський хлопець, випадково втягнутий у події. Потім сталась анексія, і я припинив працювати над сценарієм. Згодом я відчув натхнення, бо кінопроцес в Україні пожвавився. Тож ми з продюсером Віктором Шевченком підготували заявку на розробку сценарію фільму “У справу втручається Остап Гуляй” та подали її до Українського культурного фонду”, - розповів режисер Максим Лукашов.

Як зазначалося, “У справу втручається Остап Гуляй” - це стара шпигунська байка, розказана на новий лад. Розмірене життя талановитого, проте безробітного киянина закінчується, коли на порозі його квартири з'являється епатажна поетеса Юліті. Жінка переховується від проросійських терористів, бо стала небажаним свідком їхніх темних справ. Юліті вбивають прямо у квартирі Остапа. Аби уникнути несправедливого вироку, Остап вимушений тікати від поліції. Під час втечі з Києва до Одеси за ним пильно стежать агенти СБУ, сподіваючись, що Остап виведе їх на слід бойовиків. А сам герой тим часом намагається приборкати норовливу журналістку Соломію…

У тизері зіграли Юрій Феліпенко (Остап), Наталка Денисенко (Юліті), Андрій Мороз (голова СБУ Мастак), Валентина Войтенко (Соломія), Павло Левицький (кілер), Петро Великий (заступник голови СБУ Нечипура).

Консультантом під час зйомок тизера став Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ та колишній заступник голови СБУ. Адже попри комедійний жанр, автори хотіли правдиво передати усі деталі сюжету, пов’язані з роботою спецслужб та воєнною технікою.

Над створенням тизера працювали: режисер Максим Лукашов, продюсери Віктор Шевченко, Микола Кащенко, операторка-постановниця Таня Дуднік, художниця-постановниця Марія Хомякова, композитор Олександр Чаркін.

Проєкт підтримано Українським культурним фондом у рамках програми “Підсилення потужності українського аудіовізуального сектора”.

Надалі автори планують шукати кошти на створення картини і запустити краудфандингову кампанію. Також планується подавати заявку на участь у пітчингу Держкіно України.