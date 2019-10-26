Піжами, спідниці-міді і літаки. Цікаві штрихи нової travel-колекції

Мода – це космос! Всього не передбачиш і все постійно змінюється

У Києві презентували осінню travel-колекцію, створену в колаборації журналу Cosmopolitan і українського концептуального бренду HomeWings.

Всі люблять подорожувати. І коли вже обрано місце, куплені квитки і подумки ти ходиш дощовими вулицями Лондону або пірнаєш у лагідне Середземне море, постає банальне запитання: «А в чому летіти?». Звичайно, це я зараз про нас – дівчат, чоловіки у таких питаннях менш вибагливі, мені здається.

Полегшити нам життя у такому дрібненькому, але важливому, питанні взялися головна редакторка журналу Cosmopolitan Олександра Буринська і засновниця українського концептуального бренду HomeWings у стилі хюгге Аліна Харечко – вони створили спеціальну колекцію жіночих костюмів для подорожей.

Аліна Харечко та Олександра Буринська

У колекції всього представлено 12 однотонних костюмів переважно пастельних тонів, створених таким чином, що «низ» і «верх» кожного можуть комбінуватися у різних варіаціях.

«Це щось трохи більше, ніж звичний спортивний костюм, але це і не класичний одяг, який обмежує рухи. Це – м’яке, затишне вбрання, яке тебе буквально обіймає і створює гарний настрій. Але наша колекція, не лише виключно для мандрівок, в ній буде зручно просто погуляти, особливо зараз, коли стоїть така чудова осіння погода», - розповіла мені Буринська відразу після презентації travel-колекції.

Олександра Буринська

Головна редакторка журналу Cosmopolitan зізналася, що дуже часто подорожує, і раніше кожного разу, коли сідала в таксі - їхати до аеропорту чи на вокзал - задавалася питанням, який же він, той ідеальний одяг для подорожі? Щоб джинси не тиснули, щоб ніде не натирало, і нічого не пом’ялося.

Говорить: «У мене було багато ідей, а коли ми познайомилися з Аліною і вона запропонувала створити колекцію, я зрозуміла, що прийшов час усі мої задумки втілити. І мені здається, вийшло добре».

«Всі моделі колекції однотонні. Зелений – мій улюблений колір, і ми «танцювали» від цього. Саме він став першим затвердженим кольором, бо ідеально підходить дівчатам теплого кольоротипу.

Є речі темно-синього кольору, який за класикою підходить більш «холодним» жінкам.

Але в основному це – бежеві та коричневі тони, тому що вони – найтрендовіші в цьому сезоні», - розповіла Буринська.

Засновниця бренду Аліна Харечко розповіла, що HomeWings починався як піжамний бізнес, тому колекція виконана здебільшого у піжамному стилі.

«В основному ми використовували шерсть, оскільки це все ж осінь-зима. Але у нас є бавовна. Ті в’язані костюми, які ви побачили, це насправді - натуральна бавовна, тому вони дуже приємні до тіла, не будуть кошлатитися і «сідати» при пранні.

У нас є гарний, дуже еластичний французький трикотаж. З нього пошиті і брюки-банани, і брюки-палаццо.

Ми застосували все, що зараз супермодно: спущений рукав, фасон «летюча миша», відкриті ключиці, але при цьому – все надзвичайно зручно: хочеш - натягни, хочеш - відкрий. Ти не будеш «заморочуватися», що тобі холодно під кондиціонером, чи що у тебе щось пом’ялося», - розповіла Харечко.

Аліна Харечко

Запитую: Пані Аліно, як ви не побоялися ввести в таку «похідну» колекцію спідниці? Адже зазвичай навіть найелегантніші дівчата під час подорожей надають перевагу брюкам.

Відповідає: Ми знаємо, що дуже багато дівчат люблять спідниці, а спідниці-міді – це взагалі зараз дуже модно, тому ми додали міді до колекції. Вони дуже «тягнуться» і це зручно в подорожі – нічого не заважає вільному руху ніг, наприклад, під час посадки у літак, або, коли ти сідаєш у вагон.

Авторки колекції рекомендують носити їхні спідниці під кросівки – бо це красиво і зручно. А Буринська з власного досвіду розповідає, що у будь-яку подорож завжди вдягає кросівки або балетки, хіба що, у одноденне відрядження може обрати взуття на маленькому підборі.

Мені стало цікаво дізнатися думку редакторки модного журналу про високі підбори, адже останнім часом багато хто з топових дизайнерів говорить, що мода на шпильку пройшла і всім треба переходити на зручну підошву.

- Пані Олександро, кажуть, що підбори, тим більше шпильки, нині не в моді. А як ви особисто до них ставитеся?

- (Сміється) Мені здається, мода така штука, що сьогодні шпилька на піку, через три роки – вона не актуальна, а потім знову стає популярною.

Ось зараз актуальний маленький підбор – «кіттен хілл», а в наступному році буде в тренді якийсь інший каблук, потім шпилька знову повернеться. Особисто я добре до неї відношуся. Мода – це космос! Всього не передбачиш і все постійно змінюється.

Буринська додала, що одна річ з колекції – сірий гольф – вже побувала з нею в подорожі, злітала до Парижу.

А от пані Харечко ще жоден свій новий костюм не «вигуляла», сміється, що не мала часу, бо їй потрібно було керувати командою, яка відшивала колекцію. «Але я обов’язково зроблю це найближчим часом!», - сміється вона.

Як на мене, презентовані travel-костюми справді зручні, приємні і теплі у всіх розуміннях.

Особливо мене порадували комфортні тканини і, звичайно, наявність у колекції спідниці-міді. Ну, така я дівчинка – хоч до ресторану, хоч у салон літака хочу елегантною заходити.

Любов Базів. Київ

Фото: Багмут Павло