З нагоди 100-річчя в театрі Франка презентували “Щоденники директора театру”

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка презентували видавничий проєкт, підготовлений з нагоди 100-річного ювілею театру.

Це, зокрема, давно очікувані “Щоденники директора театру”, які фіксують найяскравіші сторінки діяльності театру за останні десятиріччя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначила завідувач літературно-драматичної частини Наталія Пономаренко, це книга генерального директора-художнього керівника театру Михайла Захаревича, який прийшов сюди в дуже складний період, у 1990-ті роки.

“Це були неймовірні роки, коли треба було зробити все, аби театр вижив, коли треба було просто зберегти театр Франка... Я гадаю, що для багатьох мистецтвознавців, і людей театру, і всіх, хто візьме цю книжку в руки, буде багато відкриттів. Це ексклюзивна річ, тому що вона складалася протягом багатьох років. Уявіть собі, що треба було зробити — розумно, інтелігентно, толерантно, - щоби ставилися вистави, щоб люди отримували гроші”, - розповіла Наталія.

Вона також додала, що Захаревич першим в Україні розпочав співпрацю з меценатами, спонсорами. Була створена опікунська рада, коли ще ніхто в Україні не знав такого поняття, і саме це дало можливість повернути до театру багатьох його корифеїв — Ольгу Кусенко, Нонну Копержинську, Володимира Дальського, Аркадія Гашинського.

“Це не лише щоденник, а своєрідна сповідь про тих людей, про вистави. Не кожен має таку відчайдушність, граничну правдивість, щоб винести свої сумніви, проблеми, роздуми на широкий загал. Він це зробив. І ми маємо літопис театру Франка з 1992-го по сьогоднішній день. Особливим щемом сповнені сторінки про Сергія Данченка, з яким вони в складних 90-х зберігали цей театр, вивозили його у Європу. Як це виходило — дивовижна річ”, - підкреслила Пономаренко.

Своєю чергою, сам автор “Щоденника...” зазначив, що працює в театрі 28 років і в період його роботи на посаді директора - фактично за його участі - було поставлено рівно 250 вистав і це є величезним досвідом.

Серед видань, підготовлених до 100-річчя, - “Більше, ніж театр: 2001 - 2012” Ганни Веселовської, де розповідається про період діяльності театру під художнім керівництвом Богдана Ступки; альбом театральних робіт відомого фотохудожника Віктора Марущенка “Франківці. Миттєвості” - зібрання ексклюзивних світлин, знятих у 1970 -2019 роках; художній альбом “Сценографія. Пошуки власної естетики 1920-2020” - зібрання ескізів та костюмів відомих художників-сценографів, які протягом сторіччя співпрацювали з театром. А також чотиритомний “Альманах прем’єр" - презентація вистав театру у 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

“Відтепер ми постараємося щорічно видавати такі альманахи. Вони мають попит у глядачів, які приходять у театр”, - сказав Захаревич, представляючи книжки.

Він розповів, що видання книжок - це благодійний проєкт, здійснений за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) Видавничим домом “Антиквар”.

“А оскільки це тиражі досить маленькі, то ми долучилися і за власні кошти збільшимо їх для того, щоб книжки могли придбати глядачі”, - зазначив Захаревич.

Щодо майбутнього ювілею він додав, що театр звертався до УКФ з проханням профінансувати створення художньо-документального фільму про 100-річчя, але підтримки не отримав. А щодо самого святкування нагадав, що планується провести Фестиваль національних театрів Європи.

“Десять колективів ми хочемо запросити у Київ наприкінці травня — на початку червня 2020 року. Зараз ми почали працювати над цим і шукати спонсорів. Організовуємо благочинну раду, 30 жовтня збираємо всіх, щоб обговорити, що можемо ще зробити. Тому що, на жаль, власних коштів у нас не вистачає, а держава поки що нам допомогти не може. Я сподіваюся, що разом із благодійниками ми достойно відсвяткуємо наш ювілей — ювілей всіх тих, хто створював історію театру”, - наголосив Захаревич.