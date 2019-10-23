У МОЗ розповіли про 12 корисних звичок для зміцнення імунітету

У МОЗ розповіли про 12 корисних звичок для зміцнення імунітету

Укрінформ
Центр громадського здоров'я МОЗ України нагадав про необхідність щеплення та здорового способу життя задля формування міцного імунінету.

Поради, як сформувати та підтримувати імунітет оприлюднені в Центру громадського здоров'я у Facebook.

"До зміцнення імунітету слід підходити комплексно, тому експерти Центр громадського здоров’я України радять вести в своє життя 12 корисних звичок для здорового імунітету. Не слід забувати і про імунопрофілактику – вакцинацію. Щеплення стимулюють імунну відповідь, необхідну для формування імунітету проти інфекційного збудника або його токсинів. Вакцини, завдяки яким виробляється імунітет, допомагають стати несприйнятливим до хвороб", - йдеться у повідомленні.

Для формування здорового імунітету фахівці ЦГЗ радять вживати більше овочів та фруктів та урізноманітнити свій раціон.

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Варто відмовитися від куріння та споживання алкогольних напоїв, а також не слід нехтувати правилами гігієни.

Фахівці радять спати не менше 7 годин на добу та частіше гуляти на свіжому повітрі.

Окрім цього, важливо не забувати і про емоційний стан - позитивні емоції важливі при формуванні імунітету. Задля ефективного протистояння стресовим ситуаціям варто займатися йогою чи іншими видами корисної релаксації.

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