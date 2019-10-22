Вода, сезонні овочі та спеції: українцями дали “здорові” поради на осінь

Восени необхідно, як і влітку, споживати достатньо води, їсти сезонні овочі та фрукти, та обмежити споживання цукру.

Такі рекомендації на своїй сторінці в Фейсбук оприлюднив Центр громадського здоров'я.

"Корисне сезонне харчування – це одна з важливих складових зміцнення імунітету та гарного настрою в осінній період. Пам'ятайте, для того щоб без стресу підлаштуватися і адаптувати свій організм до нових погодних умов недостатньо просто утеплитися та змінити гардероб, важливо також переглянути свій щоденний раціон", - йдеться у повідомленні.

В Центрі радять, перш за все, підтримувати питний режим і споживати води із розрахунку 30 мл на кг ваги тіла.

"Здається, що восени не так хочеться пити, як влітку. Але, навіть якщо не відчуваєте спраги, питного режиму необхідно дотримуватися, виходячи з норми 30 мл рідини на кілограм ваги. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, поліпшує роботу мозку і всього організму", - радять в ЦГЗ.

Також, в Центрі радять надавати перевагу сезонним овочам та фруктам - гарбузу яблукам, грушам, винограду, різним видам капусти, моркві, селері. Вони містять вітаміни та мікроелементи, які підготують організм до сезонних змін.

Водночас, необхідно контролювати споживання цукру, навіть якщо людина не ставить за мету схуднення.

"Простий цукор може стати причиною різних захворювань (серцево-судинні захворювання, ожиріння, карієс, хвороби печінки та деяких видів раку). ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Скільки це? Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) - до 50 г на добу (10 чайних ложок). Водночас, разом з експертами ВООЗ рекомендуємо зменшити споживання цукру ще вдвічі – до 25 г (така кількість вільного цукру знаходиться у склянці фруктового соку) або до п’яти чайних ложок на день", - йдеться в рекомендаціях.

Замінити солодощі, які містять цукор, можна медом, фруктами, сухофруктами. Корисними будуть запечені яблука з сиром та гарбуз з корицею та горіхами.

Також в ЦГЗ радять обмежити споживання жирної та важкої їжі та віддати перевагу продуктам, які містять більше корисних жирів: авокадо, оливкова олія, горіхи та червону рибу. Окрім цього варто звернути увагу на спеції та прянощі, які можна додавати в гарячі напої - імбир, кардамон, мускатний горіх, кориця, лавровий лист, гвоздика, перець червоний і чорний, шафран, куркума, кмин.