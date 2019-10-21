Українсько-швейцарський фільм “Забуті” отримав відзнаку Варшавського кінофесту

Українсько-швейцарський художній фільм “Забуті” режисерки Дарії Онищенко отримав спеціальну відзнаку (special mention) від журі 35-го Варшавського кінофестивалю.

Про це повідомляють організатори кінофестивалю, який завершився 20 жовтня у Варшаві.

Головну нагороду кінофестивалю отримала грузинська кінокартина “Шиндісі” про російську агресію проти Грузії в 2008 році.

“Забуті” брав участь у кінофестивалі в конкурсній програмі перших і других повнометражних робіт молодих режисерів. Фільм знято в українсько-швейцарській копродукції за підтримки Міністерства культури України.

Як інформувало агентство, фільм “Забуті” розповідає історію україномовної родини з Луганська, яка намагається залишити окуповану територію та переїхати до Києва. Фільм привертає увагу до проблеми переселенців та важких умов проживання в окупованому місті: головна героїня, молода вчителька української мови Ніна, закохується в хлопця-сироту Андрія, і вони разом намагаються вижити в окупованому місті.

Одного з персонажів грає відомий український актор Олексій Горбунов. На думку самого артиста, фраза його героя дідуся Василя: «Коли ж все це скінчиться? Коли?» - втілює головне бажання мільйонів українців.

На переконання авторів, “Забуті” – це ідеалістичний фільм про кохання і віру в майбутнє. В центрі сюжету – прості люди, які опинились у зоні воєнного конфлікту, але які не припиняють мріяти навіть за таких важких умов.

Стрічка “Забуті” отримала свій перший приз ще до офіційної прем’єри – уривки з фільму були показані в рамках “Конкурсу фільмів у виробництві” на Одеському міжнародному кінофестивалі, і команді присудили приз “За проєкт з найбільшим міжнародним потенціалом”.