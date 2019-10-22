У вівторок, 22 жовтня, в Укрінформі відкрилася виставка сучасної художниці Ольги Кондрацької “Ріка життя. У вирі почуттів”.

Експозиція триватиме до 5 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

В Укрінформі відкрили виставку картин сучасної художниці Ольги Кондрацької / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

Своїм проєктом художниця хоче привернути увагу суспільства до екологічних, соціальних, гуманітарних проблем, спричинених проявами збройної агресії на сході України і в інших “гарячих точках” планети, нагадати міжнародній спільноті про прагнення України до євроатлантичної інтеграції.

Кондрацька через своє мистецтво передає власні емоції та почуття, бачення того, що сьогодні відбувається на сході, як і чим живуть люди. Виставка “У вирі почуттів” є черговим кроком художниці, спрямованим на те, щоб сформувати у сучасників екологічну свідомість, сприяти підвищенню рівня обізнаності щодо наслідків конфліктів.

Експозиція складається з понад 30 картин, написаних в унікальній авторській техніці, відібраних з авторської колекції “Ріка життя”.

Під час своїх виставок Кондрацька традиційно проводить для дітей безкоштовні майстер-класи з арттерапії та живопису. Крім того, частину коштів від продажу картин художниця перераховує на благодійність.

Експозицію можна побачити цілодобово у вітрині агентства Укрінформ за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 8/16 (станція метро “Театральна”).

Ольга Кондрацька – член Американського інституту архітектури, архітектор-дизайнер зі світовим ім'ям, має сотні проєктів у сфері архітектури, дизайну і декорування інтер'єрів. Ці проєкти успішно реалізовані в країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Кожна її поїздка по різних куточках світу – це новий досвід, незабутні враження і унікальне поєднання фарб, які знаходять відображення в нових картинах. Полотна майстрині перебувають у фондах національних музеїв України, а також у приватних колекціях в Україні, Італії, США, Сінгапурі, Угорщині, Франції й Бразилії.