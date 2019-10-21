Винничук отримав нагороду читацьких симпатій престижної премії “Ангелус”

Винничук отримав нагороду читацьких симпатій престижної премії “Ангелус”

Укрінформ
Український письменник Юрій Винничук отримав приз читацьких симпатій нагороди Центральної Європи "Ангелус" за роман "Танго смерті".

Цьогорічну нагороду здобув болгарський письменник Георгій Господінов за повість “Фізика смутку”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У соцмережах Винничук подякував усім за вітання з нагоди отримання нагороди.

Як інформувалося, спочатку на нагороду "Ангелус" претендувало 105 авторів, згодом перелік авторів було скорочено до 14-ти, а до короткого списку потрапило семеро письменників. За цьогорічну премію разом з Юрієм Винничуком змагалися чешка Б'янка Беллова - авторка роману "Озеро", Господінов з "Фізикою смутку", росіянин Сергій Лебедєв - автор "Межі забуття", австрієць Крістоф Рансмайр з романом "Цісарський годинникар", німкеня Саша Маріанна Зальцман - авторка роману "У нестямі" та росіянка Поліна Жеребцова - авторка книжки "Мурашка в слоїку. Чеченські щоденники 1994-2004".

Уперше за всю історію у фіналі не було польського автора.

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Літературна нагорода Центральної Європи "Ангелус" - відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006 року, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав. Лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Нагорода читацьких симпатій премії "Ангелус" призначається з 2014 року одному з авторів, який потрапив у фінальну “сімку” претендентів на "Ангелус".

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