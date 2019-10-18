18 жовтня: народний календар і астровісник

Нині мучениці Харитини; хто перечепиться через пень, хто набиратиме сили і з чим не варто зволікати

В німецькому Бремені сьогодні розпочинається один із найдавніших у світі фестивалів — Фестиваль Вільного ринку, або Вільний Ярмарок — апогей торгівлі, споживацтва, обігу коштів та інших зваб капіталізму. До речі, Беньямін говорив, що “Капіталізм — це, насправді, релігія. І це найбільш жорстока релігія, оскільки вона не знає, що таке спокутування”. Бременський ярмарок триває 17 днів і відбувається... з 1035 року. Тодішній імператор Священної Римської імперії Конрад ІІ видав указ, згідно з яким всім купцям двічі на рік дозволялося торгувати у Бремені протягом тижня без жодних обмежень — раз напередодні Трійці, а вдруге — восени, напередодні дня святого Вілліхада. Щороку на фестиваль з’їжджаються понад 4 мільйони відвідувачів. Натомість в італійській Перуджі сьогодні розпочинається грандіозний європейський фестиваль шоколаду — своєрідний аналог мюнхенського пивного “Октоберфеста”. Перуджа славиться своїми шоколадними смаколиками, найвідомішими з яких є цукерки Baci Perudgina. Слово “вaci” з італійської перекладається як “поцілунок”.

Українська церква цього дня згадує мученицю Харитину. У народі казали, що «Від Харитини день перечіпився за пень і покотився вниз». Натомість ніч набирала сили. Якщо білка і заєць добре вилиняли до Харитини, то зима буде, як і годиться, доброю — морозцем і снігом.

З іменинами вітайте Хариту, Матвія, Петра, Олексія, Макара, Пилипа.

20 місячна доба, Місяць продовжує перебувати у Близнюках. Тенденції вчорашнього дня не тільки продовжуються, але й посилюються. Найбільш затребуваний товар — зв’язки. Якщо вам конче потрібно з кимось познайомитися, вибудувати перспективні партнерські, інформаційні мости — не зволікайте, зважуйтеся на це сьогодні. Ділові перемовини мають відбуватися в атмосфері довіри і компромісу — про все можна домовитися. От тільки шкода, що не з кожним.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976 – -5,3, а найтеплішим у 1967 – +21,8.