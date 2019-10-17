Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю
Про це нагадує Укрінформ.
Історія проведення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності починається 17 жовтня 1987 року. Того дня понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв бідності, насильства і голоду.
Присутні заявили, що бідність є порушенням прав людини і підтвердили необхідність спільними зусиллями добиватися дотримання цих прав.
Відповідні заяви були вибиті на пам'ятному камені, відкритому в той день. З того часу, кожного року, люди різних рас, переконань, станів і соціального походження збираються 17 жовтня, щоб підтвердити незмінність своєї позиції і продемонструвати солідарність з незаможними.
Такі ж пам'ятні камені були відкриті в багатьох країнах світу, і вони є місцем збору для проведення Дня.
Один з таких каменів знаходиться в саду Центральних установ ООН, і саме біля нього проводиться щорічна урочиста церемонія організована Секретаріатом ООН в Нью-Йорку.
Гасло Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності у 2019 році - «Діяти разом, щоб надати можливість дітям, їх сім'ям та громадам подолати бідність». Воно пов'язане з тим, що цього року виповнюється 30 років з дня прийняття 20 листопада 1989 року Конвенції про права дитини.
Варто нагадати, що серед спеціалістів існує декілька методик визначення бідності. Приміром, Всесвітній банк встановив, що нині міжнародна межа бідності становить 1 долар 90 центів на день. Зараз на таку суму живе близько 10% населення планети, і майже половина найбідніших людей проживає в країнах Африки.