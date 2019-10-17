Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю

Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності.

Про це нагадує Укрінформ.

Історія проведення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності починається 17 жовтня 1987 року. Того дня понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв бідності, насильства і голоду.

Присутні заявили, що бідність є порушенням прав людини і підтвердили необхідність спільними зусиллями добиватися дотримання цих прав.

Відповідні заяви були вибиті на пам'ятному камені, відкритому в той день. З того часу, кожного року, люди різних рас, переконань, станів і соціального походження збираються 17 жовтня, щоб підтвердити незмінність своєї позиції і продемонструвати солідарність з незаможними.

Такі ж пам'ятні камені були відкриті в багатьох країнах світу, і вони є місцем збору для проведення Дня.

Один з таких каменів знаходиться в саду Центральних установ ООН, і саме біля нього проводиться щорічна урочиста церемонія організована Секретаріатом ООН в Нью-Йорку.

Гасло Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності у 2019 році - «Діяти разом, щоб надати можливість дітям, їх сім'ям та громадам подолати бідність». Воно пов'язане з тим, що цього року виповнюється 30 років з дня прийняття 20 листопада 1989 року Конвенції про права дитини.

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Варто нагадати, що серед спеціалістів існує декілька методик визначення бідності. Приміром, Всесвітній банк встановив, що нині міжнародна межа бідності становить 1 долар 90 центів на день. Зараз на таку суму живе близько 10% населення планети, і майже половина найбідніших людей проживає в країнах Африки.