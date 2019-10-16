Єгипетські археологи знайшли у Луксорі 20 стародавніх саркофагів

У Єгипті археологи знайшли 20 стародавніх дерев’яних саркофагів поблизу міста Луксор.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністра старожитностей Єгипту.

«Єгипетські археологи виявили 20 стародавніх трун у фіванському некрополі Асафіф на західному березі річки Ніл поблизу міста Луксор. Саркофаги були розміщені в два шари», - йдеться в повідомленні.

Більшість поховань, які знаходять неподалік відомої Долини царів, датуються періодом пізнього періоду Стародавнього Єгипту (664-332 рр. до н.е.). Однак є також поховання з попередньої 18-ї династії (1550-1292 рр. до н.е.), яка була першою з Нового царства і включала знаменитих фараонів: Ахмоза, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Ехнатон і Тутанхамон.

Єгипетська влада описала відкриття як «одне з найбільших і найважливіших» за останні роки. Більше інформації обіцяють оприлюднити на пресконференції в суботу.

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Як повідомлялося, минулого тижня міністерство старожитностей Єгипту оголосило, що археологи виявили давню «промислову зону» у Західній долині Луксора.

Фото: EGYPT ANTIQUITIES MINISTRY