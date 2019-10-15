У Нідерландах чоловік з шістьма дітьми роками жив під землею — чекав кінця світу

У Нідерландах чекаючи кінця світу 58-річний чоловік із шістьма дітьми роками жив у погребі.

Про це повідомляє NOS.

“Батька із шістьма дітьми виявили на віддаленій фермі поблизу Раюнерволд, який роками жив у погребі ферми. Вони чекали кінця світу”, - йдеться у повідомленні.

Діти були віком від 16 до 25 років. Родина не мала контактів із зовнішнім світом.

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Сусіди родини не знали. За словами сусіда, чоловік жив один і сам займався господарством: у дворі гуляли кілька гусей, коза, пес.

Діти не уявляли, що в світі є інші люди. Невідомо, де знаходиться мати, зазначає ЗМІ.

Пізніше стало відомо, що 58-річного чоловіка заарештували. Як з'ясувалося, він не є батьком дітей та не є власником майна. Люди, знайдені у погребі на фермі поблизу Раюнерволд, прожили там дев'ять років, без контактів із зовнішнім світом.