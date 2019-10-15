Руслану Писанку намагалися пограбувати на столичному вокзалі

На залізничному вокзалі в Києві напали і намагалися пограбувати відому телеведучу Руслану Писанку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Роми, не ганьбіть націю! Сьогодні о 6.45 на вокзалі в Києві мене намагалися пограбувати. Я ухилилася і впала прямо на проїжджу частину. Розбитий лікоть, садна, розірваний пуховик. Вони йшли групою за мною, ніби приклеїлися, відкрили рюкзак на ходу. Останню фазу я випадково відчула, різко розвернулася, а за мною 5 осіб орудують. Через різкий поворот всім корпусом втратила рівновагу і проїхалася асфальтом", - повідомила ведуча.

За її словами, з відкритої сумки випав увесь вміст, але грабіжники нічого не забрали - в цей час їх вже "виховував" чоловік ведучої.

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"Зализую рани. Будьте пильні та обережні. На вокзалі промишляють роми, ті, які, напевно, не хочуть, щоб їх поважали", - підсумувала ведуча.