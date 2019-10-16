16 жовтня: народний календар і астровісник

Нині святого Ісихія; хліб проти смузі, про що треба мовчати і чого варто стерегтися

Сьогодні блаженного Ісихія Хоривита і Всесвітній день хліба. Споконвіку хліб для українців був головним продуктом харчування, тим, навколо чого власне й оберталося життя селянина-хлібороба. Про хліб складено чимало прислів’їв і приказок: “Хліб святий — дар Божий”, “Хліб є — все є”, “Хліб усьому голова”, “Як хліб буде — все буде”, “Де хліб-сіль їли, там будуть і їсти”, “Коли хліб, тоді й розум”, “Коли єсть хліба край, то й під вербою рай; а як хліба ні куска, так и в горниці туска”, “Гіркий чужий хліб”, “Помирати ладься, а хліб паши”, “Собака від хліба не утіче” тощо. Втім, споживання хліба і хлібобулочних виробів в Україні з кожним роком зменшується — у глобалізованому світі змінюється й культура харчування. Традиційні для українців продукти, такі як хліб, сало, ковбаса, поволі відходять у минуле — сьогодні перед наступом смузі, а завтра — перед м’ясом із пробірки. До речі, нинішньому українському президенту смакує гречаний хліб. А вам який?

Щодо Ісихія Хоровита, то він жив у VІ- VІІ столітті відлюдником на горі Хорив поблизу монастиря великомучениці Катерини на Синаї. Дванадцять довгих років провів він у цілковитому мовчанні у власній келії, зауваживши перед смертю, що “Хто пам’ятає про смерть, той ніколи не згрішить”. Про Ісихія Хоривита згадує Іоанн Лествічник у своїй культовій книзі “Лествіца”. На Ісихія годилося більше мовчати, ніж говорити абищо. Кому ж несила була мовчати, той мусив ретельно добирати слів, аби промовити щось вартісне й вагоме, пам’ятаючи, що “Дім істини — в словах”.

Іменинники нині Денис та Іван.

18 місячний день, Місяць в Тільці. До 18 жовтня будь-які союзи приховуватимуть ризики розривів: як прихованого, так і очевидного характеру. День вельми позитивний в усіх сенсах і вимірах, якщо живеш звичним буденним життям. У вищих владних структурах всю другу декаду жовтня точитиметься запекла боротьба, прихована від стороннього ока начебто благородними намірами. Те саме відбуватиметься і в житті амбітних людей — хтось, навіть не думаючи, побіжить до жаданої цілі по головах ближніх. Стережіться ділити світ на дуальні категорії.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976 – -4,9, а найтеплішим у 1916 – +22,3.