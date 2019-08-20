Трамп удесяте став дідусем

У сина президента США Дональда Трампа — Еріка Трампа — народилася донька.

Про це Ерік Трамп повідомив у Twitter.

"Лара (Трамп — ред.) і я дуже раді появі на світ Кароліни Дороті Трамп. Ми вже тебе любимо!" - написав Ерік.

Син Дональда Трампа також опублікував родинне фото з новонародженою у палаті лікарні.

Варто зазначити, що дівчинка стала другою дитиною в сім'ї Еріка та Лари Трамп. Першому синові, якого назвали на честь батька, виповниться у вересні два роки.

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Загалом президент США Дональд Трамп має вже десятеро онуків. Двоє старших дітей Трампа - Дональд Джуніор та Іванка - батьки п'яти і трьох дітей відповідно.