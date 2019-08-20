Зйомки фільму “Я - Бандера” з Мухарським та Бенюком почнуться у грудні

“Завдяки Українському культурному фонду ми здійснили кроки до набору матеріалу, фактів, які лягли в основу фільму. Два дні тому ми повернулися з експедиції, побачили ту землю, той край, де народився Бандера. І в попередній сценарій вносяться нові, цікаві факти, які роблять постать Степана Бандери більш об’ємною”, - зазначив автор сценарію.

Дмитро Мухарський додав, що проєкт виграв грант УКФ - це 590 тис. грн - на препродакшн, що допоможе, зокрема, знайти локації, провести кастинг, зробити корекцію сценарію. І насправді робота вже велася, на сьогодні вже готовий сценарій, в який тепер вносяться правки і доповнення, визначено локації для зйомок в Україні, на 60 відсотків готова музика до фільму.

Презентація проєкту препродакшен фільму "Я - Бандера" в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Режисер також зазначив, що сподівається отримати кошти від держави на зйомки і постпродакшн.

Мухарський пояснив, що команда не встигла з подачею документів на черговий конкурсний відбір Держкіно, де їх попросили звернутися з цього питання у жовтні, але все-таки розраховує на підтримку держави. За його словами, на рахунку є кошти від спонсорів з діаспори — 250 тисяч євро, - але їх замало і вони стануть доступними лише після отримання фінансування від України.

“Фільм про Бандеру - це державна справа”, - підкреслив режисер.

Він зазначив, що це не буде документальний, історичний, просвітницький фільм.

“Це буде кіно про людину, аналог якого - “Хоробре серце” Мела Гібсона, в основі якого - боротьба за свою країну, свою націю. Це буде фільм, цікавий для всіх, незалежно від віку. Це буде невідомий Бандера”, - наголосив режисер.

Він висловив упевненість, що фільм стане дуже популярним.

“Він відбудеться, тому що ми пізнали Бандеру в такому плані, в такому ракурсі, в такому обсязі — як людину, як діяча, - в якому досі його не знали. Основою його життя була теза “Нема злого, щоб на добро не вийшло”. Він був доброю людиною, дуже веселою, життєрадісною. І водночас дуже яскравою і значною. Це буде інший погляд на життя Бандери. І ми плануємо зробити його прем’єру на стадіоні у Львові у березні 2020 року”, - сказав Мухарський.

Як зазначив режисер Олег Бійма, про Степана Бандеру багато написано, натомість його постать овіяна демонічними плітками і міфами.

“Ми хочемо розібратися, хто він був насправді, а також пофантазувати, спробувати уявити, що він відчував, скажімо, роблячи ту чи іншу акцію. Яку він сповідував віру як людина, як борець, як провідник величезної армії молодих людей, які йшли за ним заради України. Збагнути, в чому його магія. Спробувати представити свою версію, своє бачення цієї непересічної постаті, яка стала легендою ще за життя”, - підкреслив Бійма.

Він теж підтвердив, що автори картини не прагнуть робити якийсь абсолютно достовірний портрет Бандери.

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“Це - портрет епохи, портрет борця, портрет людини, яка повела за собою цілу армію прихильників. Нам цікаво зробити скоріше Тіля Уленшпігеля, ніж фотографічний портрет”, - сказав режисер.

Як зазначалося, робота над зйомками фільму розпочнеться на початку грудня 2019 року. Зйомки відбуватимуться в Україні, Польщі, Німеччині, Італії. Вже відомі імена акторів з Ірану, Італії, Польщі, також планується запросити провідних українських акторів та акторів з Німеччини. Хронометраж картини - 130 хвилин.