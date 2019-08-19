Голова Держкіно Іллєнко йде у відставку

Про це він повідомив у своєму відеозверненні, розміщеному у Facebook.

“Я завжди ставився до посади як до інструменту досягнення своєї мрії - відродження українського кіно. Мрія здійснилася і моя місія на посаді голови Державного агентства України з питань кіно – завершена”, - заявив Іллєнко.

За його словами, він у понеділок, 19 серпня, написав Прем’єр-міністру заяву про звільнення за власним бажанням.

“Я не хочу перетворювати боротьбу за це крісло в трилер з елементами складнопостановочного екшену. Це точно не принесе користі індустрії. Тому сьогодні я написав прем’єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням. Це дозволить вже очевидно новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника галузі”, - зазначив Іллєнко.

Він додав, що “це були фантастичні, драматичні, складні і цікаві п’ять років боротьби і перемог”, і подякував колективу Держкіно, колегам, друзям, які були поруч протягом цього часу: “Ми з вали пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії в 2014 році до найкращих показників розвитку галузі за весь період незалежності сьогодні. І я пишаюся результатами нашої спільної праці”.

Окремо голова Держкіно подякував ворогам і хейтерам: “Ви змушували весь цей час мене бути сильним і своїми реакціями лише підтверджували правильність моїх дій”.

А своєму наступнику чи наступниці Іллєнко побажав мудрості. “Сподіваюсь, ви збережете всі наші досягнення і продовжите розпочате”, - підкреслив урядовець.

Іллєнко також зазначив, що всю свою подальшу ділову, творчу, громадсько-політичну діяльність пов’язує виключно з українським національним кінематографом.

Як повідомлялося, Пилип Іллєнко був призначений головою Держкіно у серпні 2014 року.