Актор Двейн "Скеля" Джонсон таємно одружився на Гаваях

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон таємно одружився зі своєю давньою подругою, матір'ю двох його молодших доньок.

Весілля відгуляли на Гаваях у неділю, повідомляє ВВС Україна.

"Обраницею голлівудської зірки стала Лорен Гашіан, з якою актор вже багато років зустрічається", - йдеться у повідомленні.

Пара зустрічається з 2006 року, вони познайомилися під час зйомок фільму "План гри". Разом виховують двох дітей — Жасмін 2015 року народження та Тіану 2018 року народження.

Пост 47-річного Джонсона в Instagram і фото з весілля вподобали понад сім мільйонів разів уже через три години після публікації. Зокрема, вітальні коментарі написали Раян Рейнольдс, Джессіка Честейн, Карен Гіллан, Diddy, Ніколь Шерзінгер, Наомі Кемпбелл та інші.

Варто зазначити, що це другий шлюб актора. У 1997 році він одружився уперше — з Дані Гарсіа, від цього шлюбу має доньку Сімону, якій 18 років.

Фото: Instagram Двейна Джонсона