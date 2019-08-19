На дитяче Євробачення від України поїде 13-річна киянка

На міжнародний пісенний дитячий конкурс “Євробачення-2019” у Польщу від України поїде 13-річна киянка Софія Іванько з піснею “Коли здається”.

Про це повідомляє пресслужба НСТУ.

“Суспільний мовник визначив представницю від України на Дитяче Євробачення-2019, що відбудеться 24 листопада 2019 року в місті Глівіце (Польща). Переможницею національного відбору стала 13-річна киянка Софія Іванько з піснею “Коли здається”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, визначення переможця з-поміж 10 фіналістів відбувалося за результатами оцінювання оргкомітету національного відбору на Дитяче Євробачення-2019. Понад три години представники оргкомітету прослуховували пісні кожного з 10 фіналістів нацвідбору, щоб обрати дитину, яка представлятиме Україну на міжнародній арені.

“Ми визначили, що Софія Іванько є найкращою представницею України на Дитячому Євробаченні в цьому році. Тому що вона дуже відрізняється від інших учасників, вона дуже своєрідна, в неї є свій окремий дуже експресивно-емоційний характер, вона загадкова, в ній є щось, чого немає в інших людях і в інших учасниках”, - поділилася подробицями член журі, співачка та представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha.

Вона зауважила, що з піснею треба ще трошки попрацювати, і тоді це буде дуже крута пісня. “Я маю надію, що Україну оцінять не тільки журі, тут в кабінеті, а й в усьому світі”, - сказала Alyosha.

У складі професійного журі, крім неї, цьогоріч були: співачка і член правління UA: Суспільне мовлення Олександра Кольцова; співак і композитор Adam; композиторка та саундпродюсерка Tanya Sha; музичний продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Олександр Стасов; голова делегації України на Дитячому Євробаченні-2019 Оксана Скибінська; виконавчий продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Станіслав Медведєв.

Софія Іванько бере участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення вже втретє. У 2018 році вона навіть потрапила у десятку фіналістів, проте, здобути перемогу дівчинці вдалося лише цього року. Софія сама пише пісні й конкурсну пісню “Коли здається” написала спеціально до Дитячого Євробачення-2019.

Переможниця цьогорічного національного відбору на Дитяче Євробачення навчалася в музичній школі по класу фортепіано та естрадного співу, а також у творчій студії заслуженого діяча естрадного мистецтва України Михайла Толмачова. У 2019 році Софія Іванько брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти” на комерційному телеканалі “1+1”, де потрапила у команду Джамали.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення — це щорічний міжнародний конкурс для дітей, який проводиться під егідою Європейської мовної спілки. Раніше Україна вже перемагала на Дитячому Євробаченні, у 2012 році переможницею міжнародного конкурсу стала Анастасія Петрик з піснею “Небо”.

Фінал 17-го Дитячого Євробачення пройде 24 листопада у Глівіце (Польща), у ньому візьмуть участь 19 країн. Польща вперше в історії стане країною-господаркою пісенного конкурсу.