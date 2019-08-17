Через високу температуру води на Алясці масово гине лосось

"На Алясці цим літом безпрецедентно тепло, тепловий стрес вбиває лосося у великій кількості ", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці липня директор Юконської міжплемінної комісії з рибних ресурсів Стефані Квінн-Девідсон разом з групою вчених вирушила в експедицію річкою Коюкук перевірити масштаби загибелі лосося. Науковці нарахували 850 мертвих лососів під час нересту. Хоча, за їхніми оцінками, реальна кількість, ймовірно, може бути удесятеро більшою.

Науковці відстежують температуру води біля південних берегів Аляски з 2002 року. Вони ніколи раніше не фіксували температуру понад +24,4 °С. Але 7 липня на основному маршруті лосося на західній стороні затоки Кука стовпчик термометра сягнув позначки +27,6°С.

Учені вважають, що теплі температури впливають на лосося різним чином, залежно від потоку. «Фізіологічно риба не може отримати кисень, який проходить крізь її живіт», — говорить науковий директор групи Cook Inletkeeper Сью Маже. В інших місцях штату лосось «не мав енергії для нересту та помер зі здоровими ікринами у животі».