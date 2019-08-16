Чоловік Повалій заявив, що зробить все, аби її концерт у палаці "Україна" відбувся

Менеджмент співачки Таїсії Повалій заявив, що робитиме все, аби ювілейний концерт артистки відбувся у палаці "Україна".

Про це Укрінформу повідомив чоловік і продюсер співачки Ігор Ліхута, коментуючи ситуацію, що склалася навколо анонсованого командою артистки на грудень концерту у Палаці мистецтв "Україна".

“Ми робитимемо все, щоб ... цей концерт відбувся. Адже до грудня ще багато часу”, - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому Повалій продовжує виступати в Російській Федерації, Ліхута зауважив, що їм “не дають працювати в рідній країні”.

“Усі ці п'ять років ми живемо в Київській області. За кордон, у тому числі й до Російської Федерації, ми виїжджаємо тільки по роботі”, - уточнив продюсер артистки.

Він також спростував інформацію про те, що в 2014 році Повалій виступала в окупованій Ялті на святкуванні Дня Росії.

“Це неправда! Так, 12 червня, на День Росії, нас запрошували виступити в Криму. Але ми відмовилися, розуміючи, що в Україні є закон щодо Криму. Нам не хотілося потім мати неприємності”, - пояснив Ліхута.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня в Іnstagram співачка Таїсія Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт “Сьогодні і назавжди” в Національному палаці мистецтв “Україна” 10 грудня 2019 року.

При цьому в прес-службі закладу заявили, що не отримали жодних афіш чи інформації про запланований сторонніми організаторами концерт Повалій.

Згодом генеральний директор НПМ “Україна” Роман Недзельський підтвердив Укрінформу, що жодних угод на проведення концерту Повалій не підписано.

Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com відбувався продаж квитків на концерт Повалій і припинився лише 14 серпня.

Таїсія Повалій — народна артистка України, народний депутат VII скликання від Партії регіонів. Під час Революції гідності в 2014 році Повалій активно гастролювала в Російській Федерації, зокрема виступала у Кремлі. Нині артистка продовжує брати участь у концертних заходах на території РФ.