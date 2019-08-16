16 серпня: народний календар і астровісник

Куди дивиться Антін, не сумуємо, не думаємо про жовтень і знаходимо втіху в праці.

В не такому вже й далекому Ізраїлі сьогодні свято Ту бе-Ав, яке називають ще Днем любові, а також порівнюють з Днем святого Валентина. Це свято, хоч і не є офіційним, встановленим Торою, але досить давнє, пов’язане з певними подіями в історії єврейського народу. Приміром, цього дня припинився мор, що знищував єврейських вихідців з Єгипту (мор був насланий за те, що юдеї створили собі кумира у вигляді Золотого тільця, а також не хотіли йти в Землю Ізраїлю), а ще цього дня була скасована заборона на шлюби між представниками різних ізраїльських родів. “Єврейські дівчата приходили у виноградники в білих сукнях, позичених, за звичаєм, одна в одної, щоби жодній не було соромно за брак красивих шатів. У виноградниках вони танцювали і будь-хто, хто шукав собі наречену, йшов туди...” Звісно, не кожна дівчина йшла у виноградник, а лише та, котра мусила туди йти. Цього дня читається менше покаянних молитов, а ще не бажано сумувати. Натомість освідчуються в коханні, сватаються, укладають шлюби, закохані обмінюються подарунками.

Православні нині вшановують преподобного Антонія Римлянина. За цим днем прогнозували погоду в жовтні. Наші пращури казали: «Антін на жовтень дивиться». Якщо цього дня по полудні розпочинався дощ – то він міг йти майже три дні.

Іменинники сьогодні Антін, В’ячеслав, Микола.

Триває зоряно-місячний коло(крово)обіг, сьогодні 15 місячний день, Місяць у Рибах. Хтось почуватиметься, наче перлина в мушлі, хтось — веретеном у прудких пальцях, а хтось — птахом з окільцьованим серцем. Психоемоційне тло змінюватиметься, але від того не стане менш напруженим. Роздратування, невдоволення, емоційну агресію, образу можна зняти доволі легко: за допомогою суттєвих фізичних навантажень. Его буде майже нестримним і нестерпним. “Королівські амбіції” надиматимуть вітрила, солодко співатимуть сирени, а на горизонті повставатиме велична фата-моргана. Лише рифи мовчатимуть. Пам’ятайте про них.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1965 – +8,6, а найтеплішим у 2008 – +36,2.