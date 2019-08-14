На Запоріжжі фермер виростив півкілограмовий персик

Персик вагою 481 грам виростив фермер Анатолій Тиховод з с. Чкалове Приазовського району Запорізької області.

Фото великого плоду фермер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Урожай 2019. На сьогоднішній день це найбільший фрукт у фермерському господарстві», - написав він.

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Персик «Флемінг Ф'юрі» («Flemin'Furi») вважається одним з найкращих сортів пізнього терміну дозрівання. Його вивели американські селекціонери. Плід даного сорту входить до Книги рекордів Гіннеса як найбільший персик у світі. Зазвичай плоди вагою 200 і більше грамів, але є і такі, які сягають 700 грамів.