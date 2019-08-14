Продюсер Олі Полякової анонсував “народження” партії та оголошення планів

Українська співачка Оля Полякова планує у листопаді оголосити назву своєї політичної партії та дату її реєстрації у Міністерстві юстиції.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив генеральний продюсер компанії Secret Service Entertainment Agency і продюсер співачки Михайло Ясинський.

"У листопаді відбудеться прес-конференція, під час якої Оля назве дату реєстрації своєї партії та оголосить її назву. Тобто, у найближчі місяці ми оголосимо про наші плани і завдання так само голосно, як заявили про політичні амбіції однієї з найбільш харизматичних жінок країни", - зазначив Ясинський.

Він уточнив, що назву партії буде обрано після проведення фокус-групового дослідження, яке запланували на жовтень.

"Наразі ми залучили ініціативних людей, які займаються створенням партійної структури", - підкреслив продюсер.

За словами Ясинського, Полякова свідомо відмовилася від участі у минулих позачергових парламентських виборах, оскільки "створення партії - це питання не одного дня, і поспішність - це означало б обдурити, перш за все, себе, що було б найменшою проблемою".

"Тому ми не поспішаємо і не хапаємося за можливості. Приємно було бачити, як після декларації основних завдань політичної сили Олі їх підхопили політики всіх мастей і статей. Це означає, що Оля, як і новий Президент, представник тієї частини суспільства, яка краще відчуває проблеми людей, ніж системні політики", - пояснив він.

Проте, додав продюсер, Полякова вважає, що йти по-справжньому в політику вона може тільки після кількох років навчання та формування політичної сили.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня Оля Полякова заявила про створення власної політичної партії, яка, за її словами, стане першою жіночою політсилою.