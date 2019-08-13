Майлі Сайрус розлучається через 8 місяців після одруження
Австралійський актор Ліам Гемсворт опублікував офіційний коментар щодо розставання з Майлі Сайрус.
"Просто хочу вам швидко сказати, що ми з Майлі нещодавно розійшлися, і я бажаю їй лише здоров'я і щастя. Усе це дуже особиста історія, і я не даватиму жодних коментарів для журналістів і будь-яких ЗМІ. Будь-які повідомлення або цитати, приписувані мені, є помилковими", - зазначив актор.
Hi all Just a quick note to say that Miley and I have recently separated and I wish her nothing but health and happiness going forward. This is a private matter and I have not made, nor will I be making, any comments to any journalists or media outlets. Any reported quotes attributed to me are false. Peace and Love.
Нагадаємо, Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт таємно одружилися вісім місяців тому.