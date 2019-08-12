У Харкові встановили скульптуру академіка Вернадського, який варить борщ

У Харкові встановили скульптуру академіка Вернадського, який варить борщ

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Укрінформ
В харківському саду Шевченка з'явилася скульптура видатного вченого — природознавця академіка Володимира Вернадського, який готує борщ. Поруч з ним — собака, що випрошує гостинець.

Автор бронзової композиції — скульптор, доцент кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв заслужений діяч мистецтв України Олександр Рідний, який працював над скульптурою разом із Анною Івановою, повідомляє UA: ХАРКІВ.

“Академік Вернадський — одна з трьох композицій, над створенням якої працювали близько року. Це досить великий проєкт. Він називається «Сад Тараса Григоровича Шевченка». Задум і сама ідея концепції — це мера (Геннадія Кернеса — ред.), щоб зробити скульптури наших знаменитих харків’ян. Була поставлена така задача, щоб це були не пам’ятники. Щоб це були скульптури без постаментів. Ну, і вибрали такий сюжет. Він (Вернадський - ред.) крім того, що був учений великий, ще й любив куховарити іноді і готував борщ за рецептом своєї бабусі, який в сім’ї його дочка Ніна називала кременчуцький борщ. І кругом цього виросла ця композиція", - підкреслив Олександр Рідний.

Після реконструкції в саду Шевченка раніше встановили дві скульптури авторства Рідного та Іванової. Ці композиції присвячені художнику Іллі Рєпіну та театральному режисеру Лесю Курбасу.

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Згодом, за словами скульптора, на алеях саду з'являться актор Леонід Биков, співаки Марк Бернес і Клавдія Шульженко, композитор Ісаак Дунаєвський.

Роботи Олександра Рідного є у національному художньому музеї України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Японії.

Фото: kh.suspilne.media

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