У Харкові встановили скульптуру академіка Вернадського, який варить борщ

В харківському саду Шевченка з'явилася скульптура видатного вченого — природознавця академіка Володимира Вернадського, який готує борщ. Поруч з ним — собака, що випрошує гостинець.

Автор бронзової композиції — скульптор, доцент кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв заслужений діяч мистецтв України Олександр Рідний, який працював над скульптурою разом із Анною Івановою, повідомляє UA: ХАРКІВ.

“Академік Вернадський — одна з трьох композицій, над створенням якої працювали близько року. Це досить великий проєкт. Він називається «Сад Тараса Григоровича Шевченка». Задум і сама ідея концепції — це мера (Геннадія Кернеса — ред.), щоб зробити скульптури наших знаменитих харків’ян. Була поставлена така задача, щоб це були не пам’ятники. Щоб це були скульптури без постаментів. Ну, і вибрали такий сюжет. Він (Вернадський - ред.) крім того, що був учений великий, ще й любив куховарити іноді і готував борщ за рецептом своєї бабусі, який в сім’ї його дочка Ніна називала кременчуцький борщ. І кругом цього виросла ця композиція", - підкреслив Олександр Рідний.

Після реконструкції в саду Шевченка раніше встановили дві скульптури авторства Рідного та Іванової. Ці композиції присвячені художнику Іллі Рєпіну та театральному режисеру Лесю Курбасу.

Згодом, за словами скульптора, на алеях саду з'являться актор Леонід Биков, співаки Марк Бернес і Клавдія Шульженко, композитор Ісаак Дунаєвський.

Роботи Олександра Рідного є у національному художньому музеї України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Японії.

Фото: kh.suspilne.media