13 серпня: народний календар і астровісник

Готуємося до Маковія, звідки вискочить голий козак, печемо макорженики і не довіряємося емоціям

Завтра Маковія — одне з улюблених літніх свят українців, до якого готувалися заздалегідь. І хоча за церковним календарем свято присвячене мученикам Маккавеям, в народі воно «трансформувалося» на більш звичне українському вуху «Маковія» де відчувається пряма аналогія з маком, який із прадавніх часів був для українців культовою рослиною. Мак використовували для приготування повсякденних і обрядових страв. З маком робили різноманітні печива — книші, струделі, коржі, пироги, вареники, ним оздоблювали бублики, калачі, паски; мак обов’язково додавали в кутю. Надзвичайно популярними були маківники (макорженики) — коржики, випечені з товченого і приправленого медом маку, а також шуліки, які вважалися найсолодшою дитячою їжею. В українців існувало чимало прислів’їв, приказок, стійких порівнянь, загадок, пов’язаних із маком: “Вискочив як голий козак з маку”, “Гарна як мак”, “Дрібне як мак”, “Почервонів як мак”, “Спить як після маку”, “Тихо як мак сіє”, “Як за шеляга маку”, “Сім літ мак не родив, то голоду не було”, “Поминаючи мак, їжте й так”, “Сіяла баба мак, а зібрала лободу”; “На городі тичка, на тичці капличка, а у ні більше ніж сто”, “Під ідним ковпаком 700 козаков”. А про того, хто передчасно помер, казали: “Одійшов, як маків цвіт”.

Напередодні Маковія обов’язково виготовляли “маковійську квітку” аби посвятити її разом з водою в церкві, а також заговлялися на двотижневий Успенський піст, який триватиме до 28 серпня – свята Успіння Пресвятої Богородиці.

З іменинами вітайте Веніаміна, Сергія, Юрія, Івана, Анну, Єлизавету.

12-13 місячні дні. Період візуальних астральних образів, концентрації на воді, очищення думок. Піддавайте емоції сумнівам, не довіряйте їм одразу, адже емоція позбавляє нас свободи волі. Ми віддаємося їй, наче на поталу. Гнів, смуток, навіть горе – ставтеся до них так само, як до вогню, який корисний тоді, коли жорстко контролюється, але перетворюється на руйнівну силу, якщо лишити його без контролю. Сни – особливо важкі та неприємні, сприймайте як провокацію, якій не треба довіряти.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 – +8,6, а найтеплішим у 1946 – +34,4.