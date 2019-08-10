Lego випускає конструктор, присвячений "Друзям"

Lego випустить новий конструктор The Central Perk Coffee of Friends за мотивами серіалу "Друзі".

Про це повідомляє сайт Lego.

Шанувальники серіалу мають змогу знову зустріти Рейчел, Фібі, Моніку, Чендлера, Роса і Джоуі – у формі фігурок Lego.

"Немає кращого способу відсвяткувати 25-ту річницю телешоу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що набір складається із 1079 елементів і 7 знакових фігурок і відтворює інтер’єр кафе. Він включає легендарний диван і барну стійку з кавовою машиною, чашками та їжею.

Зазначається, що набір можна буде придбати 1 вересня за ціною $59,99/ €69,99