12 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Івана-воїна; повертаємо награбоване, сіємо-віємо, набуваємо сили і про зорі не забуваємо

Сьогодні апостола від 70-ти Сили, а також мученика Іоанна Воїна. Іоанн Воїн був солдатом, неодноразово брав участь в облавах на християн, але так як сам таємно сповідував християнство, то завжди заздалегідь попереджав одновірців про небезпеку й влаштовував їм утечі з в’язниць. За це його зрештою і самого кинули до тюрми та мало не стратили.

Івану-воїну молилися завжди, коли хотіли повернути вкрадене і знайти злодія. Святому треба було відслужити молебень у церкві, а ще поставити біля його ікони свічку, перевернуту догори низом. Якщо вона горітиме, то крадій буде дуже мучитись і якось виявить себе. Коли ж злодюга не хотів зізнаватись, послуговувалися порадами знахарів і провидців. Дізнавшись ім’я злочинця, зверталися до самого крадія, змушуючи його поклястися ім’ям Івана-воїна. Наші пращури були впевнені, що коли людина збреше, то обов’язково буде покарана святим.

З дня Сили можна було починати сівбу озимини, а ще українці вірили, що на Сили «прибуває від землі сили і людині, і худобі, і рослині».

Іменинники сьогодні Іван, Герман, Максим, Валентин, Анатолій.

11-12 місячні дні. Сьогодні Меркурій приєднається до Сонця, Марса і Венери, які вже перебувають у секторі Лева. Такий собі лев’ячий квартет. З того має вийти вельми експресивна музика. Серпень — дуже важливий місяць в астрологічному плані. Це час розкриття можливостей для зміни якості життя, наповнення її новими смислами, любов’ю, творчістю, натхненням, усім тим, що нас наповнює, надихає і робить щасливими. Щодо дня, то його енергетика дуже сильна. Хтось своєю нетерплячістю і поспіхом може нашкодити не тільки собі, але й оточенню. Рівень адреналіну і драйву в декого зашкалюватиме, а в інших нерви будуть на межі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1910 – +8,4, а найтеплішим у 1905 – +35,4.