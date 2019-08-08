Вийшов трейлер документального фільму ”Капітал”

Кінокомпанія Артхаус Трафік представляє офіційний український трейлер документальної стрічки “Капітал”, що виходить в український прокат 12 вересня.

Як повідомляється на сайті кінодистриб’ютора, трейлер розміщений на YouTube.

“Фільм знятий за мотивами культової книги “Капітал у XXI столітті” французького економіста Тома Пікетті. Книга посіла першу позицію у списку бестселерів The New York Times та продана кількамільйонним тиражем по всьому світу”, - йдеться в повідомленні.

Фільм "Капітал" / Capital in the Twenty-First Century знято у копродукції Франції і Нової Зеландії у 2019 році. Режисер стрічки - Джастін Пембертон.

Головний персонаж фільму – капіталізм. У світі “Капіталу” Сімпсони сусідять з героями Джейн Остін, Уолл-стріт впливає на ціни в Окленді, а причини сьогоднішньої інфляції беруть свій початок від Першої світової війни. У нашому світі бестселер про капітал відображає головні проблеми сьогодення і формулює головні завдання майбутнього.