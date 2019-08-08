Вийшов тизер фільму “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”

Державне агентство України з питань кіно оприлюднило тизер дитячої казки режисера Михайла Кострова “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”.

Як повідомляє пресслужба агентства, тизер можна переглянути на YouTube.

Фільм “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” створений за підтримки Держкіно.

Спродюсував картину Євген Дяченко. Сценарій написав Сашко Лірник (Олександр Власюк) за мотивами свого твору “Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід”.

Казка вийде у прокат 1 січня 2020 року.