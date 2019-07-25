"Зілля": в Україні знімуть фільм за мотивами твору Ольги Кобилянської

Компанія Film.ua розпочала роботу над стрічкою на основі твору Ольги Кобилянської "У неділю рано зілля копала", але сюжет і атмосфера фільму будуть лише віддалено нагадувати оригінал.

Про це повідомляє пресслужба Film.ua.

«Сюжет і атмосфера фільму будуть лише віддалено нагадувати оригінал: саспенс, містика, складна історія героїв та їхніх стосунків, легкий флер еротизму на тлі магії українських Карпат та міксу української та ромської культур - глядачу обіцяють видовище й інтелектуальне задоволення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продюсерками фільму будуть Ірина Костюк та Анна Єлісеєва, сценаристка - Наталія Ворожбит.

За словами творців, сюжет розвивається у 19 столітті, але смисли, персонажі, їхні характери та проблеми є осучасненими.

Компанія планує зйомки у Києві та у Карпатах влітку 2020 року з майбутнім локальним та можливо міжнародним прокатом. Наразі тривають пошуки фінансування.

Творці опублікували тизер, що показує атмосферу стрічки.

Тизер зробили з кадрів кліпу гурту “ТНМК” “Янголи” (режисер Ольга Навроцька) та з вокалом Віри Кекелії (пісня “Ой, не ходи, Грицю, та на вечорниці"). Співпраця з Навроцькою та Кекелією планується і в подальшій роботі над фільмом.

Фото: film.ua