Вийшов другий трейлер екранізації роману Донни Тартт "Щиголь"

Другий трейлер фільму “Щиголь” (The Goldfinch”) за романом Донни Тартт з'явився у мережі.

За два місяці до прем'єри студія Warner Bros. поділилася трейлером драматичної картини «Щиголь», головну роль в якій виконує Енсел Елгорт, повідомляє kinofilms.ua.

Перші офіційні трейлери фільму “Щиголь” з’явилися на YouTube-каналі кінокомпанії Warner Bros.

"Щиголь" - екранізація однойменного роману письменниці Донни Тартт, за який вона отримала за Пулітцерівську премію у 2014 році.

"Стрічка розповідає про Теодора "Тео" Декера, який у 13 років втратив матір під час теракту в музеї Метрополітен. Трагедія змінила його життя, перетворивши його на одіссею спокути провини, переосмислення і навіть кохання. Намагаючись впоратися з усім цим, Тео тримається за частинку того страшного дня... картину крихітної пташки, картину «Щиголь»", - йдеться у повідомленні.

У фільмі зіграють Ніколь Кідман, Сара Полсон, Фінн Вулфард, Люк Вілсон та Джеффрі Рай.

Повідомляється, що українська прем'єра стрічки Джона Краулі відбудеться 26 вересня.

Фото: YouTube