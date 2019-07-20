Телеканал AMC показав перший трейлер 10 сезону серіалу

Телеканал AMC показав перший трейлер 10 сезону серіалу "І мертві підуть"

Відео
Укрінформ
Телеканал AMC презентував перший трейлер 10 сезону серіалу "І мертві підуть" на Comic-Con у Сан-Дієго.

Про це повідомляє news.myseldon.com.

Винищувач зомбі шериф Ендрю Лінкольн залишив проект у дев'ятому сезоні, що призвело до великого стрибка часу і багатомісячної війни з жахливими шепотунами.

Відео: TV Guide Trailers

Продемонстрований трейлер підтвердив, що буде багато змін в новому сезоні після відходу Ріка. Наприклад, провівши майже весь сезон у в'язниці, схоже, цього разу Ніган буде вільною людиною.

Раніше в інтерв'ю EW сценаристка Анджела Канг натякнула на звільнення Нігана в новому сезоні після його героїчних дій наприкінці дев'ятого сезону.

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Прем'єра сьомого сезону серіалу "І мертві підуть" запланована на 6 жовтня 2019 року.

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