Телеканал AMC показав перший трейлер 10 сезону серіалу "І мертві підуть"
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Укрінформ
Телеканал AMC презентував перший трейлер 10 сезону серіалу "І мертві підуть" на Comic-Con у Сан-Дієго.
Про це повідомляє news.myseldon.com.
Винищувач зомбі шериф Ендрю Лінкольн залишив проект у дев'ятому сезоні, що призвело до великого стрибка часу і багатомісячної війни з жахливими шепотунами.
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Продемонстрований трейлер підтвердив, що буде багато змін в новому сезоні після відходу Ріка. Наприклад, провівши майже весь сезон у в'язниці, схоже, цього разу Ніган буде вільною людиною.
Раніше в інтерв'ю EW сценаристка Анджела Канг натякнула на звільнення Нігана в новому сезоні після його героїчних дій наприкінці дев'ятого сезону.
Прем'єра сьомого сезону серіалу "І мертві підуть" запланована на 6 жовтня 2019 року.