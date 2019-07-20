Телеканал AMC показав перший трейлер 10 сезону серіалу "І мертві підуть"

Телеканал AMC презентував перший трейлер 10 сезону серіалу "І мертві підуть" на Comic-Con у Сан-Дієго.

Про це повідомляє news.myseldon.com.

Винищувач зомбі шериф Ендрю Лінкольн залишив проект у дев'ятому сезоні, що призвело до великого стрибка часу і багатомісячної війни з жахливими шепотунами.

Відео: TV Guide Trailers

Продемонстрований трейлер підтвердив, що буде багато змін в новому сезоні після відходу Ріка. Наприклад, провівши майже весь сезон у в'язниці, схоже, цього разу Ніган буде вільною людиною.

Раніше в інтерв'ю EW сценаристка Анджела Канг натякнула на звільнення Нігана в новому сезоні після його героїчних дій наприкінці дев'ятого сезону.

Прем'єра сьомого сезону серіалу "І мертві підуть" запланована на 6 жовтня 2019 року.