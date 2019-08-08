Сьогодні відзначають Міжнародний день кота

Сьогодні відзначають Міжнародний день кота

Укрінформ
День кота щорічно відзначається 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду благополуччя тварин.

Сьогодні міжнародний день кішок, який відзначається з ініціативи міжнародного фонду Animal Welfare.

Щоправда, в багатьох країнах світу існують власні усталені “котячі” дні. Про кішок, як власне і про собак, можна говорити і писати нескінченно. Відомо, що кішки були священними тваринами в Стародавньому Єгипті. За вбивство кішки страчували — згодовували крокодилам.

Натомість у Європі котів цінували мало і до них було суто утилітарне ставлення — їх цінували передовсім як мисливців на щурів і мишей. Археологічні розкопки засвідчують, що коти були на Заході рідкісними тваринами аж до ХІ століття, і лише з ХVІІІ століття вони набули статусу тварин-компаньйонів, заслуживши право сибаритствувати в людській оселі. До речі, тоді ж перестали вважати, що кіт вхожий у пекло.

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Нині 80% мешканців планети тримають удома кішок, а в деяких країнах ці тварини охороняються законом. Варто зауважити, що українці особливого пієтету до кішок не мали. Собака мав стерегти домівку, кіт — ловити мишей. Приказок про котів існувало чимало: “Любить як кіт сметану”, “Допався як кіт до сала”, “Жиє як пес з котом”, “Заспав сі як кіт”, “Працює як кіт на печі”, “Біга як кіт загорений”, “Як кіт наплакав”, “Пишається як кіт на глині”, “Як коти полизали” тощо.

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