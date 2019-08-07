У Вишеньках на день села замовили стриптизера

Афішу свята в Facebook поширила місцева мешканка Антоніна Клімчук, пише Zaxid.net.

Як розповіли виданню у Носачевичівській сільській раді, якій підпорядковується село Вишеньки, програму святкування вони узгоджували, але про стриптиз інформації не мають.

Жителька села Антоніна Клімчук, яку в сільраді назвали співорганізаторкою відзначення дня села, повідомила, що виступ танцюриста оплатили місцеві приватні підприємці.

"Якщо місто може собі дозволити, то чому село не може собі цього дозволити. Якщо люди забажали собі таке.

Буде людина виступати о тій порі, коли не буде дітей. Рівень виступу буде скромніший, ніж якби це було в якихось нічних клубах.

Як людина гарно затанцює, то чому сільські жінки, які важко працюють і не можуть ходити в ресторани чи клуби, не можуть побачити такий танок? У нас багато приватних підприємців, ми можемо дозволити собі це", – заявила вона.

Клімчук додала, що танцюватиме Mr.Tiko хоч і ввечері, проте на відкритій території в центрі села, де за офіційними даними мешкає 331 людина. До найближчого містечка – райцентру Рожище з населенням 13 тис. осіб – більше десяти кілометрів.