ВООЗ радить годувати дитину грудним молоком до двох років

Дитину потрібно годувати грудним молоком з першої години та щонайменше до 2 років - вже паралельно з "дорослою їжею".

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, посилаючись на оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Для забезпечення найкращого зростання, розвитку і здоров'я немовлят протягом перших шести місяців життя вони повинні перебувати винятково на грудному вигодовуванні. Це означає виключення з раціону немовляти будь-яких інших продуктів і навіть води. Немовлятам у віці шести місяців (180 днів) на додаток до грудного молока слід починати давати прикорм. Ці годування повинні бути достатніми, тобто забезпечувати зростаючий організм дитини достатньою кількістю енергії, протеїнів і поживних мікроелементів. Паралельно з «дорослою їжею» продовжувати годувати дитину грудним молоком принаймні до 2 років", - радять фахівці ВООЗ.

Наголошується, що грудне молоко більш ніж на 80% складається з води, особливо молоко, яке надходить на початку кожного годування.

"Таким чином, кожного разу, коли матері здається, що її дитина хоче пити, вона може годувати немовля грудьми. Це дозволить дитині задовольнити спрагу, забезпечить подальший захист від інфекцій і правильний ріст дитини. Немовлятам у віці до 6 місяців вода не потрібна, навіть у жаркому кліматі", - зазначили у ВООЗ.

Згідно з дослідженнями, дитина під час споживання грудного молока отримує разом з ним важливі антитіла, що захищають її від дитячих хвороб, наприклад від діареї та пневмонії, від яких найчастіше помирають діти.

Читайте також: У Києві відбудеться акція на підтримку грудного вигодовування

"Діти, що отримували грудне молоко від 6 до 24 місяців, в дорослому віці менше піддаються ризикам розвитку діабету, серцево-судинних, астми та інших неінфекційних захворювань. Крім того, діти й підлітки, які в грудному віці отримували молоко матері, рідше страждають від надлишкової ваги або ожиріння у старшому віці", - зауважують фахівці.

Також повідомляється, що в Європейському регіоні спостерігається найнижчий відсоток вигодовування немовлят грудним молоком.

"Тривале годування дитини грудним молоком характерне для країн з низьким рівнем статку. В розвинених країнах жінки дедалі частіше віддають перевагу ранньому поверненню на роботу, замість тривалого сидіння в декретній відпустці. Таким чином, дитина не отримує найважливіших чинників захисту, які протягом життя будуть впливати на її здоров’я", - зазначили у ВООЗ.